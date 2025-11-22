كان بيسأل عليا وهو بيعمل عملية.. أحمد سعد يكشف عن موقف إنساني لـ تامر حسني

كشف الفنان أحمد سعد، عن موقف إنساني جمعه بالفنان تامر حسنى، بعد حادث السير الذى تعرض له مؤخرًا.

وقال أحمد سعد خلال حفل مهرجان الفسطاط الشتوى بأنه تلقى اتصالًا من تامر للاطمئنان على صحته، على الرغم من أنه كان يخضع لعملية جراحية فى الكلى فى نفس الوقت.

وتابع: “كان بيسأل عليا وأنا فى المستشفى، وبقوله ألف سلامة عليك، هذا الموقف أظهر روح الصداقة والدعم بين الفنانين”.

مرض تامر حسني

كان النجم تامر حسني، قد كشف عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية،والحمد لله على كل حال.. شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي”.