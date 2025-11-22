قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
فن وثقافة

وفاء عامر تهنئ أيتن بعيد ميلادها: انتي الحنية والطيبةوكل حاجة

أيتن عامر
أيتن عامر
ميرنا محمود

حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة شقيقتها  أيتن عامر بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

و كتب وفاء عامر: كل سنة و انتي الحنية والطيبة و الحب و كل سنة و انتي كل حاجة و احلي حاجة بحبك قد العالم والبحر و سمكاته.

وأحتفلت الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها بصورة جديدة شاركتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و ظهرت أيتن عامر  بأطلالة جذابة بفستان حرير باللون الموف الفاتح ،وعلقت كاتبه: مش انا أنهاردة عيد ميلادي.

وكانت قد تعرضت الفنانة أيتن عامر لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض خلال موسم رمضان المقبل.

وجاءت الواقعة أثناء تصوير مشهد فرح داخل العمل، تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، حيث يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن أحد المقذوفات خرج من المسدس المستخدم في المشهد، وأصاب عين أيتن بشكل مباشر.

وتسبب الحادث في كدمة بالعين، وقام الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة وكتب لها الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم بالعين، كما نصحها الطبيب بالراحة لمدة اسبوع وعدم التعرض لضوء شديد، حتى تستقر حالتها وتتعافى تمامًا.

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
