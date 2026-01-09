منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن المنخفض الجوي في غزة، فاقم من معاناة النازحين حيث أصيب طفل فلسطيني بعد سقوط جدار عليه في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

المنخفض الجوي في غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن المياه غمرت خياما تؤوي نازحين في مناطق منخفضة، فيما اقتلعت الرياح خياما أخرى، ما اضطر عائلات، بينها أطفال، للخروج إلى العراء وسط طقس بارد.

ويعيش النازحون الفلسطينيون في غزة ظروفًا قاسية وسط برد قارس ورياح عاتية، إذ يعيش الآلاف في خيام مصنوعة من النايلون والقماش الرقيق، تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من الأمطار والعواصف، حيث يقيم أغلبهم في الطرقات والملاعب والساحات العامة والمدارس، دون أي وسائل تحميهم من البرد والعواصف.

وتسبب غياب الوقود عن غزة، في مفاقمة معاناة النازحين إذ تجد العائلات نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا.

ولجأ الفلسطينيون في أغلب الأحيان إلى السكن في مبان متصدعة آيلة للسقوط لانعدام الخيارات، بعد تدمير جيش الاحتلال معظم المباني، ومنعه إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار.