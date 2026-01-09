قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي

احتجاز ناقلة النفط أولينا
احتجاز ناقلة النفط أولينا
ناصر السيد

أفادت وكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية بدأت احتجاز ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، في خامس عملية اعتراض من نوعها، في ظل تشديد واشنطن لضوابطها على صادرات النفط الخام الفنزويلي.

احتجاز ناقلة النفط أولينا

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن البحرية الأمريكية "بصدد احتجاز" ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي بالقرب من ترينيداد وتوباجو.

ووفقًا لقاعدة بيانات الشحن العامة "إيكواسيس"، كانت "أولينا" ترفع علم تيمور الشرقية زورًا بعد مغادرتها فنزويلا ثم عودتها إلى المنطقة.

وبدأت عملية احتجاز الناقلة يوم الجمعة 9 يناير، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

عقوبات أمريكية ضد ناقلات النفط

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة النفط في يناير من العام الماضي، عندما كانت تُعرف باسم مينيرفا إم، وذلك لما وصفته واشنطن بانتمائها إلى ما يُسمى بالأسطول الخفي من السفن التي تبحر دون تنظيم يُذكر أو تأمين معروف.

هذه هي خامس عملية اعتراض من نوعها لسفن في الأسابيع الأخيرة في إطار جهود واشنطن للسيطرة على صادرات النفط الفنزويلية."

وصادرت السلطات الأمريكية ناقلة النفط مارينيرا، التي ترفع العلم الروسي، والمعروفة سابقًا باسم بيلا-1، لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة التي صادرتها الولايات المتحدة في المحيط الأطلسي كانت تحمل تصريحًا مؤقتًا للإبحار تحت العلم الروسي.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن ناقلة النفط بيلا-1، التي أُعيد تسجيلها لاحقًا في روسيا باسم مارينيرا، لم تكن سوى وسيلة للتحايل على العقوبات والتهرب من المساءلة.

البحرية الأمريكية ناقلة نفط أولينا احتجاز ناقلة النفط أولينا ترينيداد وتوباجو إيكواسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

ألفا روميو

ألفا روميو تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة جوليا كوادريفوليو

الفرامل

5 علامات تدل أنك بحاجة لاستبدال الفرامل فورًا

HyperOS 3

وداعا للتحديثات.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف شاومي وبوكو التالية

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد