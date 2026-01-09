البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي

أفادت وكالة رويترز بأن البحرية الأمريكية بدأت احتجاز ناقلة نفط أخرى في منطقة البحر الكاريبي، في خامس عملية اعتراض من نوعها، في ظل تشديد واشنطن لضوابطها على صادرات النفط الخام الفنزويلي.

احتجاز ناقلة النفط أولينا

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، أن البحرية الأمريكية "بصدد احتجاز" ناقلة النفط "أولينا" في البحر الكاريبي بالقرب من ترينيداد وتوباجو.

ووفقًا لقاعدة بيانات الشحن العامة "إيكواسيس"، كانت "أولينا" ترفع علم تيمور الشرقية زورًا بعد مغادرتها فنزويلا ثم عودتها إلى المنطقة.

وبدأت عملية احتجاز الناقلة يوم الجمعة 9 يناير، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

عقوبات أمريكية ضد ناقلات النفط

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة النفط في يناير من العام الماضي، عندما كانت تُعرف باسم مينيرفا إم، وذلك لما وصفته واشنطن بانتمائها إلى ما يُسمى بالأسطول الخفي من السفن التي تبحر دون تنظيم يُذكر أو تأمين معروف.

هذه هي خامس عملية اعتراض من نوعها لسفن في الأسابيع الأخيرة في إطار جهود واشنطن للسيطرة على صادرات النفط الفنزويلية."

وصادرت السلطات الأمريكية ناقلة النفط مارينيرا، التي ترفع العلم الروسي، والمعروفة سابقًا باسم بيلا-1، لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة التي صادرتها الولايات المتحدة في المحيط الأطلسي كانت تحمل تصريحًا مؤقتًا للإبحار تحت العلم الروسي.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن ناقلة النفط بيلا-1، التي أُعيد تسجيلها لاحقًا في روسيا باسم مارينيرا، لم تكن سوى وسيلة للتحايل على العقوبات والتهرب من المساءلة.