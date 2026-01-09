اليمن ..إنهاء حظر التجول في عدن وعودة حركة المواطنين إلى طبيعتها



أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن السلطات أصدرت قرارا بإنهاء حظر التجول في عدن وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية أيضا إلى أن هيئة الطيران أعلنت استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي ابتداء من الأحد القادم.

وكانت قناة الحدث ذكرت بأن المجلس الإنتقالي الجنوبي أصدر قرارا بحل نفسه ‌‏حيث أكد في بيان له أنه لم يشارك في قرار العملية العسكرية بحضرموت والمهرة.

وقال ‌‏بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: ندعو مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة للانخراط بمسار الحوار.

وأكد ‌‏أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي عدم تحقيق المجلس الأهداف المرجوة منه.

وأشار البيان إلى أن حل المجلس الانتقالي الجنوبي يأتي استعداد للمشاركة مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض.