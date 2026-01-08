سياسي: ما يحدث في اليمن وصوماليلاند مخطط للضغط على مصر

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن التطورات الأخيرة في اليمن وصوماليلاند تشكل جزءًا من مخطط إقليمي متكامل يهدف إلى ممارسة ضغوط استراتيجية على مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالملاحة البحرية وتأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن دعم إسرائيل للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ونقل قياداته إلى صوماليلاند يعكس تحركات مدروسة للسيطرة على الممرات البحرية الحيوية، ما يمكّن الأطراف الإقليمية من الضغط على مصر اقتصاديًا واستراتيجياً، في محاولة للتأثير على سياسات القاهرة.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن هذه المخططات تتزامن مع محاولات إسرائيلية لإقامة قواعد في صوماليلاند، ما يعزز النفوذ الإقليمي ويفتح الباب أمام تهديد الملاحة البحرية، مؤكدًا أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط عدة محاولات للتأثير على أمن البحر الأحمر وقناة السويس، لكنها تظل تحت ضغط دائم من هذه التحركات الإقليمية.

وأكد العزبي أن استمرار هذا السيناريو قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، ويزيد من المخاطر على الاستقرار البحري والاقتصادي لمصر والدول المجاورة.