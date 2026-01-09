سوريا .. رصد تواجد قوات تتبع لتنظيم "pkk" الإرهابي بحي الشيخ مقصود



نقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري القول بأنه تم رصد تواجد لقوات تتبع لتنظيم "pkk" الإرهابي بحي الشيخ مقصود في حلب، حيث تحاول تقويض الاتفاق واستهداف الجيش وقوى الأمن.



فيما صرح وزير الداخلية أنس خطاب قائلا : في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون والتنسيق المباشر مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت وحداتنا المختصة من خلال عملية أمنية محكمة مشتركة من إلقاء القبض على العسكري العام لولاية الشام في تنظيم داعش.



وقال وزير الداخلية عبر منصة إكس : تعكس هذه العملية التصميم الراسخ على دحر الإرهاب، حيث أسفرت الجهود المتواصلة والمشتركة عن اعتقال واليين، وتحييد آخر خلال الفترة الماضية، ونواصل تكثيف عملياتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.