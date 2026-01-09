الشرع لـ بارزاني: الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري

أفادت رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي، "آخر التطورات في سوريا وحقوق الكرد والمكونات فيها، فيما جرى التشديد على مواصلة الحوار".

وشدد الشرع لبارزاني على أن الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري".

وأكد الشرع التزام الدولة السورية الكامل بضمان جميع الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية للأكراد".

وعبّر بارزاني عن تقديره لرؤية الرئيس الشرع، مؤكدا دعمه لإرادة وتطلعات السوريين".

وأشار بارزاني إلى ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم مصالح الجميع وحماية السلم الأهلي.