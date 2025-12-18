مرصد الأزهر: وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال جراء المنخفضات الجوية في غزة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن الدفاع المدني في قطاع غزة كشف عن حصيلة كارثية خلفتها المنخفضات الجوية الأخيرة في قطاع غزة، حيث لقي 17 مواطنًا حتفهم، من بينهم أربعة أطفال قضوا بسبب البرد القارس، بينما توفي الآخرون نتيجة انهيار أكثر من 17 بناية سكنية بشكل كامل.

وحذر الدفاع المدني من خطورة الوضع القائم مع تعرض 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية تهدد حياة الآلاف، في ظل تآكل البنية التحتية والمباني جراء الحرب والظروف الجوية القاسية.

وفي توصيفه للوضع الإنساني، أكد الدفاع المدني غرق نحو 90% من مراكز الإيواء وتضرر كافة خيام النازحين في القطاع بسبب السيول، مما أدى إلى فقدان آلاف الأسر مأواها وتلف مستلزماتها الأساسية. ووجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لوقف إمداد القطاع بالخيام التي "أثبتت فشلها الكامل"، مطالبًا بضرورة البدء الفوري في عملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة المواطنين وتحميهم من الموت بردًا أو تحت الأنقاض.