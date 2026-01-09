طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين طاقم تحكيم مباراة الجزائر ونيجيريا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت 10 يناير 2026، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.

وأسند «كاف» إدارة اللقاء إلى الحكم السنغالي الدولي عيسى سي، الذي يُعد من الأسماء البارزة على الساحة التحكيمية الإفريقية، وسبق له إدارة عدد من المباريات القوية في البطولات القارية خلال السنوات الأخيرة.

طاقم تحكيم مباراة الجزائر ونيجيريا

ويعاون الحكم عيسى سي كل من مواطنه جبريل كامارا حكمًا مساعدًا أول، ونوحا بانجورا حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما تم تعيين الكيني جيلبيرت كيبكويتش حكمًا مساعدًا ثالثًا، ويتولى الكيني بيتر واويرو كاماو مهمة الحكم الرابع.

حكام تقنية الفار

وعلى صعيد تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، تم اختيار الجابوني بيير غيسلان أتشو حكمًا للفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن أونيانجو ييمبي حكمًا مساعدًا أول للفيديو، وليتيسيا أنتونيللا فيانا من إسواتيني حكمًا مساعدًا ثانيًا، في حين تم تعيين المغربي يحيى حدقة مراقبا للحكام.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما القاري، حيث يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة.

ويأتي اختيار هذا الطاقم التحكيمي في إطار حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إسناد المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية إلى حكام أصحاب خبرة، في ظل الضغط الكبير المصاحب لمثل هذه المواجهات، والاعتماد الكامل على تقنية الفيديو لضمان أعلى درجات العدالة التحكيمية.