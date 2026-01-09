تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية

تواجه منتخبا المغرب والكاميرون في تاريخ الكرة الإفريقية 12 مباراة رسمية، شهدت تفوق المنتخب الكاميروني بشكل واضح.

فاز منتخب الكاميرون في 6 مباريات، مقابل فوز المغرب مرة واحدة فقط، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

على صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية، التقى المنتخبان في ثلاث مواجهات:

نسخة 1986 (دور المجموعات): انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

نسخة 1988 (نصف النهائي في المغرب): فازت الكاميرون 1-0 لتتأهل إلى النهائي.

نسخة 1992 (دور المجموعات): فازت الكاميرون 1-0.

وبذلك، لم يخسر منتخب الكاميرون أي مواجهة أمام المغرب في تاريخ مباريات كأس الأمم الإفريقية، محققًا الفوز في مناسبتين والتعادل مرة واحدة، مما يعكس تفوقه التاريخي على "أسود الأطلس" في البطولة القارية.