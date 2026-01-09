سلوت: واجهنا صعوبات في اختراق دفاع آرسنال

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إن تعادل فريقه السلبي مع آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يُؤكد معاناته أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المُتكتل هذا الموسم.

ولأول مرة منذ مباراته ضد ويجان أتلتيك في مارس 2010، فشل ليفربول، حامل اللقب، في تسديد أي كرة على المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي بذلك سلسلة من 600 مباراة متتالية دون أي هدف.

صرح سلوت لشبكة "سكاي سبورتس" أن عدم قدرتهم على اختراق دفاعات الفرق المنافسة قد كلفهم الموسم بأكمله.

وأضاف: "لقد صرّحتُ 150 مرةً بالفعل بأننا فريقٌ قويٌّ جدًّا أمام بعض أساليب اللعب، بينما نعاني أمام أساليب أخرى".

أكمل: "ربما لاحظتم ذلك - رغم أن البعض يُشيد الآن باستحواذنا على الكرة لفترات طويلة - لكن حتى أمام دفاع آرسنال المُحكم، واجهنا صعوبةً في خلق الفرص. لذا، هذا ما نودّ تحسينه".

يتقدّم آرسنال بست نقاط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا، بينما يبقى ليفربول في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 14 نقطة رغم سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة.

وقال سلوت: "الشيء الوحيد الذي افتقدناه، وللمرة الثانية، هو الفرص أمام منطقة الجزاء".

وأتم: "نأمل في خلق المزيد من الفرص، ولكن أمام فريق أرسنال الذي يتمتع بزخم قوي، فإن تقديم أداء كهذا أمرٌ يدعو للتفاؤل".

يخوض ليفربول مباراته القادمة ضد بيرنلي في 17 يناير، وقبلها يواجه بارنسلي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين.