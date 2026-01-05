تحديد مدرب ليفربول الجديد بعد الانقلاب على أرني سلوت.. من هو؟

تعيش جماهير نادي ليفربول حالة من الغضب والاستياء بعد أداء فريقهم أمام فولهام في الجولة العشرين من الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بتعادل مثير 2-2 في وقت متأخر من اللقاء.

دفع هذا التعثر الجديد، جماهير “الريدز” للمطالبة بتغيير المدير الفني الحالي آرني سلوت وتعيين مدرب جديد يعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.

مباراة ليفربول وفولهام

المباراة التي خاضها ليفربول أمام فولهام ظهرت بشكل غير مقنع، إذ تقدم الفريق في النتيجة لكنه فشل في الحفاظ عليها حتى النهاية أمام فولهام، الذي نجح في تعديل النتيجة في الثواني الأخيرة.

وقد بدا واضحًا أن الأداء الهجومي لليفربول كان ضعيفًا، خاصة مع نقص الخيارات المتاحة بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق، ما قلل من خطورة الفريق في الثلث الأخير من الملعب.

في النهاية حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة المباراة، حيث أحرز هاري ويلسون هدف فولهام الأول في الدقيقة السابعة عشر، وعدل الألماني فلوريان فيرتز النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ 57.

سجل الهولندي كودي جاكبو هدف الليفر الثاني في الدقيقة الـ 90+4، ثم خطف هاريسون ريد هدف التعادل القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 90+7.

بهذا التعادل يتواجد نادي ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نادي فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟

هذه النتيجة دفعت جماهير النادي إلى التعبير عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتجه عدد كبير منهم إلى المطالبة بإقالة سلوت وعودة الأسطورة ستيفن جيرارد لتولي تدريب الفريق، أو على الأقل أن يكون المدير الفني المؤقت حتى نهاية الموسم.

وكتب أحد المشجعين في رسالة مباشرة لإدارة النادي: “عيّنوا جيرارد قبل مباراة آرسنال المقبلة ليجد اللاعبين دافعًا للقتال” في إشارة إلى رغبتهم في عودة الروح للفريق.

وقد أشار آخر إلى أن ما يحتاجه الفريق الآن ليس مجرد تغيير تكتيكي بل تنشيط اللاعبين نفسيًا وإعادة الانضباط داخل تشكيلة الفريق، معتبرين أن جيرارد يمتلك الخبرة والحماس الذي يمكن أن “يعيد ليفربول إلى سابق عهده”.

وهناك من طالب بأن يستمر جيرارد كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم ثم يتم تقييم الوضع قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بخصوص المستقبل الفني للفريق.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فإن جماهير ليفربول تدرك أن التغيير ليس بالأمر السهل، وأن استقدام مدير فني من الطراز العالمي في منتصف الموسم قد يكون صعبًا، إلا أن رغبتهم القوية في تغيير القيادة الفنية الحالية تعبر عن حالة الإحباط التي يشعرون بها بعد تراجع نتائج الفريق مؤخرًا.