لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
الأهلي يتواصل مع «الجزار» من أجل ضمه خلال الساعات المقبلة
رياضة

ليفربول وكبار البريميرليج مُهتمون بالتعاقد مع أفضل لاعب شاب في إفريقيا | تعرّف عليه

مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية، أمس السبت، عن اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع الموهبة المغربية عثمان معما، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي.

وحصل عثمان معما على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا لعام 2025.

ووفقًا لشبكة «TeamTalk» الإنجليزية، فقد أظهر عثمان موهبة لافتة مع منتخب المغرب في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي أُقيمت في تشيلي، ليتم اختياره للفوز بـالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

ويحظى عثمان معما باهتمام ما يقرب من 12 ناديًا، في مقدمتهم ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، إلى جانب برايتون وبرينتفورد وسندرلاند.

