ليفربول وكبار البريميرليج مُهتمون بالتعاقد مع أفضل لاعب شاب في إفريقيا | تعرّف عليه

كشفت تقارير صحفية، أمس السبت، عن اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع الموهبة المغربية عثمان معما، لاعب فريق واتفورد الإنجليزي.

وحصل عثمان معما على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا لعام 2025.

ووفقًا لشبكة «TeamTalk» الإنجليزية، فقد أظهر عثمان موهبة لافتة مع منتخب المغرب في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي أُقيمت في تشيلي، ليتم اختياره للفوز بـالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

ويحظى عثمان معما باهتمام ما يقرب من 12 ناديًا، في مقدمتهم ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، إلى جانب برايتون وبرينتفورد وسندرلاند.