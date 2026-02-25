قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
علي كلاي الحلقة 8.. يارا السكري تضع العوضي في مواجهة عصام السقا

أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «على كلاي» تصاعدا دراميا، وضع النجمة يارا السكري في قلب صراع محتدم بين أبطال العمل، لتؤكد من جديد قدرتها على إشعال الأحداث بأداء متوازن يجمع بين القوة والرقة.

وجاءت تطورات الحلقة الثامنة لتكشف عن احتدام المواجهة بين «على كلاي» الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، و«صفوان» الذي يقدمه عصام السقا، بعدما التقى الأخير بشقيقته «روح» التي تؤدي دورها يارا السكري، وحاول اصطحابها بالقوة، قبل أن يتدخل «كابتن سعيد» الذي يجسده الشحات مبروك ويتصدى له في مشهد اتسم بالتوتر والانفعال.

وتصاعدت حدة الصراع حين توجه «على كلاي» إلى «صفوان» ليبلغه بنيته الزواج من «روح»، الأمر الذي فجّر مواجهة كلامية حادة، خاصة بعدما أكد صفوان أن شقيقته مخطوبة لـ«عظيمة» الذي يجسده ضياء عبد الخالق، إلا أن «على كلاي» تمسك بموقفه معلنًا بإصرار: «هتبقى مراتي»، في لحظة كشفت عن عناده وتمرده على كل القيود.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ سارع صفوان إلى إبلاغ «عظيمة» بما دار بينه وبين «على كلاي»، لتتسع دائرة الصراع وتتشابك الخيوط بين الأطراف كافة، بينما لجأ «على كلاي» إلى إبعاد «روح» عن الأنظار، طالبا منها البقاء في منزل «كابتن سعيد» برفقة ابنته، حتى لا يتمكن شقيقها من الوصول إليها، في خطوة تعكس تصاعد الإحساس بالخطر.

وتواصل يارا السكرى التألق فى الحلقة الثامنة من «على كلاي» بأداء متوهج اتسم بالصدق والعمق، مؤكدة في كل مشهد أنها موهبة ناضجة قادرة على حمل خطوط درامية مركبة.

وكانت يارا السكري قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد إشادة واسعة بأدائها المؤثر، خاصة في مشاهد وفاة شقيقها، حيث قدمت حالة إنسانية صادقة خالية من المبالغة، أكدت امتلاكها لأدوات فنية حقيقية، وقدرتها على الانتقال بسلاسة بين الانكسار والقوة، وبين الحزن والحب.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق.

جانب من الندوه

تعزيز التوعية الرقمية لضمان تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال.. ندوة بإعلام الداخلة

محافظ دمياط

رسائل حازمة من محافظ دمياط لرؤساء المدن: لا تهاون في إزالة التعديات

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

