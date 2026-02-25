علي كلاي الحلقة 8.. يارا السكري تضع العوضي في مواجهة عصام السقا

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «على كلاي» تصاعدا دراميا، وضع النجمة يارا السكري في قلب صراع محتدم بين أبطال العمل، لتؤكد من جديد قدرتها على إشعال الأحداث بأداء متوازن يجمع بين القوة والرقة.

وجاءت تطورات الحلقة الثامنة لتكشف عن احتدام المواجهة بين «على كلاي» الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، و«صفوان» الذي يقدمه عصام السقا، بعدما التقى الأخير بشقيقته «روح» التي تؤدي دورها يارا السكري، وحاول اصطحابها بالقوة، قبل أن يتدخل «كابتن سعيد» الذي يجسده الشحات مبروك ويتصدى له في مشهد اتسم بالتوتر والانفعال.

وتصاعدت حدة الصراع حين توجه «على كلاي» إلى «صفوان» ليبلغه بنيته الزواج من «روح»، الأمر الذي فجّر مواجهة كلامية حادة، خاصة بعدما أكد صفوان أن شقيقته مخطوبة لـ«عظيمة» الذي يجسده ضياء عبد الخالق، إلا أن «على كلاي» تمسك بموقفه معلنًا بإصرار: «هتبقى مراتي»، في لحظة كشفت عن عناده وتمرده على كل القيود.

ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد، إذ سارع صفوان إلى إبلاغ «عظيمة» بما دار بينه وبين «على كلاي»، لتتسع دائرة الصراع وتتشابك الخيوط بين الأطراف كافة، بينما لجأ «على كلاي» إلى إبعاد «روح» عن الأنظار، طالبا منها البقاء في منزل «كابتن سعيد» برفقة ابنته، حتى لا يتمكن شقيقها من الوصول إليها، في خطوة تعكس تصاعد الإحساس بالخطر.

وتواصل يارا السكرى التألق فى الحلقة الثامنة من «على كلاي» بأداء متوهج اتسم بالصدق والعمق، مؤكدة في كل مشهد أنها موهبة ناضجة قادرة على حمل خطوط درامية مركبة.

وكانت يارا السكري قد تصدرت مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد إشادة واسعة بأدائها المؤثر، خاصة في مشاهد وفاة شقيقها، حيث قدمت حالة إنسانية صادقة خالية من المبالغة، أكدت امتلاكها لأدوات فنية حقيقية، وقدرتها على الانتقال بسلاسة بين الانكسار والقوة، وبين الحزن والحب.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق.