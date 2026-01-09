يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة

يمر كوكب المريخ اليوم الجمعة بالقرب من قرص الشمس من منظور الأرض، في حدث فلكي فريد من نوعه يحدث اليوم الجمعة التاسع من يناير 2026.

حدث فلكي

وتعرف هذه الظاهرة في العلوم الفلكية بـ ـ«الاقتران الشمسي» والتي يصعب فيها رصد كوكب المريخ لعدة أسابيع بسبب قربه الشديد من قرص الشمس.

وفي تصريح له، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب المريخ سيختفي تماما عن سماء الأرض لفترة مؤقتة حيث يتأثر بظاهرة الاقتران الشمسي والتي تجعله في صورة ملاصقة للشمس.

وتقع الأرض والمريخ في هذه الظاهرة على جانبين متقابلين من الشمس وتصل المسافة بينهما 359 مليون كيلومتر، لتسجل هذه المسافة أكبر المسافات الممكنة بين الكوكبين.

صعوبة رصد كوكب المريخ

وذكر أبو زاهرة، أنه في حالة رصد كوكب المريخ في ظاهرة الاقتران الشمسي، فسيظهر على صورة قرص صغير لا يتجاوز 3.9 ثانية قوسية مع خفوت شديد في لمعانه، ما يجعله غير مناسب للرصد حتى باستخدام التلسكوبات الكبيرة.

وذكر أنه من المقرر علميا عودة كوكب المريخ مرة أخرى خلال الأسابيع التالية ويبتعد عن الشمس بشكل تدريجي ويزداد لمعانه تدريجيا أيضا بعد عدة أشهر.

وحذّر أبو زاهرة من محاولة رصد كوكب المريخ في الوقت الحالي باستخدام المناظير أو التلسكوبات، نظرًا لقربه الشديد من الشمس، لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين.