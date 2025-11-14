أصرت على استكماله.. كواليس إصابة أيتن عامر في كلهم بيحبوا موديl خاص

يواصل صناع مسلسل" كلهم بيحبوا مودي" تصوير العمل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان.

وكشف مصدر عن تفاصيل أصابة الفنانة آيتن عامر خلال تصوير أحد المشاهد وهو عبارة عن فرح، حيث تطاير فارغ من السلاح الذي كان يستخدم لتصوير المشهد، واصابها في عينها، مما أصابها بحالة من الذعر الشديد والتهاب في العين، ولكنها أصرت علي استكمال المشهد، خاصة وان إعادة استكماله فيما بعد أمر صعب للغاية، نظرا كون المشهد قد بني له ديكور خاص، ويعتمد علي عدد كبير من المجاميع، ويتواحد فيه معظم ابطال العمل.

وتشارك أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.