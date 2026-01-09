مصرع 11 شخصا وإصابة 10 في حادث بصحراوي سمالوط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا، حادثًا مروريًا أسفر عن مصرع 11 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جميعهم من عمال المحاجر، تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل تقل عددًا من عمال المحاجر، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثامين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن عدد المصابين بلغ 10 حالات، بينما تم استخراج 11 جثة من موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق