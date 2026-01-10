رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية

صرحت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريجيز، أن بلادها ستواجه "العدوان" الأمريكي عبر المسار الدبلوماسي، وذلك عقب اعتقال سلفها نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وفي بيان لها قالت رودريجيز إن الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والكولومبي غوستافو بيترو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ناقش "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأمريكية.

وبينت رودريجيز أنه تم التأكيد أكدت مجددًا على أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي".

كما أشارت إلى أن كراكاس وواشنطن متفقتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية والمضي قدمًا في برنامج تعاون ثنائي موسع مع احترام السيادة والحوار.