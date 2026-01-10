قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة: تحركات رسمية من الدولة لمواجهة انتشار الطلاب الضالة
الخارجية الأمريكية: اتهامات إيران لنا بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية
القلق يسيطر على حسام حسن.. إكرامي: مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة
ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون
نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن
النوم والعادي والمكيف.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 10-1-2026
هل ترتفع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟.. شعبة الدواجن ترد
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
بـ 3 محركات وتصميم بيك أب.. ماذا تقدم BYD شارك 6 العملاقة؟
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة
يعرض فى رمضان.. طرح بوستر مسلسل وننسي اللي كان لـ ياسمين عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية

رئيسة فنزويلا
رئيسة فنزويلا
محمود نوفل

صرحت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريجيز،  أن بلادها ستواجه "العدوان" الأمريكي عبر المسار الدبلوماسي، وذلك عقب اعتقال سلفها نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وفي بيان لها قالت رودريجيز إن الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والكولومبي غوستافو بيترو، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ناقش "الهجوم الخطير والإجرامي وغير القانوني وغير المشروع" الذي شنته القوات الأمريكية.

وبينت رودريجيز أنه تم التأكيد أكدت مجددًا على أن فنزويلا ستواصل مواجهة هذا العدوان عبر المسار الدبلوماسي".

 كما أشارت إلى أن كراكاس وواشنطن متفقتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية والمضي قدمًا في برنامج تعاون ثنائي موسع مع احترام السيادة والحوار.

فنزويلا ديلسي رودريجيز أمريكا إختطاف مادورو كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

الأرصاد الجوية

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. هل هناك زيادة جديدة؟

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

مباراة المغرب والكاميرون

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة المغرب والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2025

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 في حادث بصحراوي سمالوط

الأجهزة الأمنية

استغل غياب الأم .. تفاصيل اتهام "نقاش" بالتعدي على ابنته وهتك عرضها في العياط

مشرحة

بسبب خلافات أسرية.. فتاة تنهي حياتها بالامتناع عن تناول الطعام بقنا

بالصور

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

الأم
الأم
الأم

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد