الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حلقة نقاشية حول أفلام النوع ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

حلقة نقاشية
حلقة نقاشية
أحمد البهى

يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الجمعة، حلقة نقاشية بعنوان "نظرة متجددة إلى سينما أفلام النوع: رحلة الفيلم من عروض المهرجانات إلى المشاهد العادي"، وذلك من الساعة 5:00 وحتى 6:30 مساءً.

ويشارك في الحلقة الروائي والسيناريست أحمد مراد والخبيرة السينمائية مفيدة فضيلة، حيث يقدمان رؤية معمقة حول تطور أفلام النوع ومدى قدرتها على الانتقال من فضاء المهرجانات المتخصص إلى الجمهور العريض، مع مناقشة التغيرات الأسلوبية والسردية التي شهدها هذا النوع من السينما في السنوات الأخيرة.


وتدير الجلسة سيمونا نوبايل، التي ستقود الحوار حول آليات تقديم هذا الشكل السينمائي بين متطلبات السوق الفنية والتجارية، وكيفية وصوله إلى المشاهد العادي دون فقدان خصوصيته أو قيمته الإبداعية.

وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من النقاشات المهنية التي يقدمها برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما بهدف تعزيز الحوار بين صُنّاع الأفلام، والتعمق في فهم التحولات الحديثة في الصناعة، ودعم الجيل الجديد برؤى تساعدهم على تطوير مشاريعهم السينمائية ضمن أنماط وأنواع سردية متنوعة.

*عن "أيام القاهرة لصناعة السينما"*
أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. 

تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

*عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي*
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

