إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

أسماء عبد الحفيظ

تُعد قهوة الصباح طقسًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه لدى الكثيرين، فهي ليست مجرد مشروب، بل لحظة هدوء وبداية يوم بطاقة إيجابية.

وعلى عكس ما يظنه البعض، تحضير قهوة صباح مثالية لا يحتاج إلى أدوات معقدة أو وقت طويل، بل يعتمد على خطوات بسيطة ودقيقة تضمن مذاقًا غنيًا ورائحة منعشة من أول رشفة.

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

في هذا المقال نقدم لك 5 خطوات سهلة لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق، مع أسرار صغيرة تصنع فرقًا كبيرًا في الطعم والجودة، للشيف سارة الحافظ.

الخطوة الأولى اختيار نوع القهوة المناسب

الخطوة الأهم تبدأ من اختيار نوع البن. يفضل اختيار بن طازج مطحون حديثًا، لأن الطحن الطازج يحافظ على الزيوت الطبيعية والنكهة الأصلية. القهوة العربية، القهوة التركية، أو القهوة المفلترة، كلها خيارات جيدة حسب ذوقك، لكن الجودة هي العامل الحاسم.

نصيحة البحث دائمًا عن بن متوسط التحميص لقهوة الصباح لأنه يمنح توازنًا بين الطعم القوي والحموضة الخفيفة.

الخطوة الثانية ضبط كمية القهوة والماء

النسبة المثالية هي ملعقة كبيرة من القهوة لكل كوب ماء. هذه المعادلة تضمن مذاقًا متوازنًا دون مرارة زائدة أو طعم خفيف غير مرضٍ. الماء يجب أن يكون نقيًا ومفلترًا قدر الإمكان لأن الماء الرديء يفسد طعم القهوة مهما كانت جودتها.

الخطوة الثالثة درجة حرارة الماء

درجة حرارة الماء عنصر أساسي في تحضير قهوة مثالية. الماء المغلي بشدة يحرق القهوة ويجعل طعمها مرًا، بينما الماء الفاتر لا يستخرج النكهة كاملة. الأفضل أن يكون الماء ساخنًا دون غليان كامل، أي قبل الغليان بثوانٍ.

الخطوة الرابعة طريقة التحضير الصحيحة

سواء كنت تستخدمين كنكة، ماكينة قهوة، أو فلتر يدوي، احرصي على التقليب الخفيف مرة واحدة فقط. كثرة التقليب تؤدي إلى فقدان الرغوة والنكهة. اتركي القهوة تأخذ وقتها الطبيعي في التحضير حتى تخرج متجانسة.

الخطوة الخامسة اللمسة الأخيرة

اللمسة الأخيرة تصنع الفرق. يمكنك إضافة رشة قرفة، فانيليا، أو كاكاو حسب الذوق. يفضل تقديم القهوة فور تحضيرها للاستمتاع بأقصى نكهة ورائحة.

فوائد الالتزام بروتين قهوة الصباح

الالتزام بتحضير قهوة الصباح بطريقة صحيحة يساعد على تحسين المزاج، زيادة التركيز، وتنظيم بداية اليوم. كما أن إعدادها في المنزل يوفر المال ويمنحك تحكمًا كاملًا في المكونات.

