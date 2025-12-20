قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
مرأة ومنوعات

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

النعناع
النعناع
اسماء محمد

يعد النعناع من المشروبات الطبيعية المتوفرة في عدد كبير من الدول بسعر منخفض لكنه في نفس الوقت غني بالفوائد الصحية.

 ووفقا لما جاء في موقع emersonhealth نكشف لكم 
إليكم خمس طرق صحية لاستخدام النعناع:

يجعلك متيقظاً


تناول النعناع طريقة لزيادة النشاط بدون كافيين؟ تشير الدراسات إلى أن شاي النعناع والعلاج بالروائح العطرية يمكن أن يقلل من النعاس أثناء النهار ويحسن الذاكرة والتركيز.

نكهة صحية للقلب

يُمكن للنعناع الطازج أن يُنعش براعم التذوق لديك بنكهته الحلوة والمنعشة، دون المخاطر الصحية للقلب الناتجة عن إضافة الملح أو السكر

 أضفه إلى العصائر، والزبادي قليل الدسم، والسلطات، وأطباق الفاكهة، والأطباق التي تحتوي على الفاصوليا أو لحم الضأن، أو أضفه إلى الشاي المثلج أو عصير الليمون لتحضير مشروب منعش.

تخفيف أعراض الجهاز الهضمي

تشير بعض الدراسات إلى أن الكبسولات التي تحتوي على زيت النعناع قد توفر راحة مؤقتة من الغازات والانتفاخ وآلام البطن الناتجة عن متلازمة القولون العصبي و عند الشراء، تأكد من أن الملصق يشير إلى أنها "مغلفة معوياً" ويمكنك ابتلاع هذه الكبسولات كاملة.

تسكين الألم

دلكّي زيت النعناع برفق على جبهتكِ أو صدغيكِ للمساعدة في تخفيف التوتر والصداع النصفي كما أن تناول الكبسولات قد يقلل من آلام الدورة الشهرية.

دعم الرضاعة الطبيعية
قد يساعد وضع الكريم أو الجل أو الماء مع زيت النعناع بعد الرضاعة الطبيعية في تخفيف ألم الحلمة وتشقق الجلد ومع ذلك، من المهم مسحه جيدًا قبل البدء في الرضاعة الطبيعية مرة أخرى.
 

النعناع فوائد النعناع اليقظة

