مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

يعد النعناع من المشروبات الطبيعية المتوفرة في عدد كبير من الدول بسعر منخفض لكنه في نفس الوقت غني بالفوائد الصحية.

إليكم خمس طرق صحية لاستخدام النعناع:

يجعلك متيقظاً



تناول النعناع طريقة لزيادة النشاط بدون كافيين؟ تشير الدراسات إلى أن شاي النعناع والعلاج بالروائح العطرية يمكن أن يقلل من النعاس أثناء النهار ويحسن الذاكرة والتركيز.

نكهة صحية للقلب

يُمكن للنعناع الطازج أن يُنعش براعم التذوق لديك بنكهته الحلوة والمنعشة، دون المخاطر الصحية للقلب الناتجة عن إضافة الملح أو السكر

أضفه إلى العصائر، والزبادي قليل الدسم، والسلطات، وأطباق الفاكهة، والأطباق التي تحتوي على الفاصوليا أو لحم الضأن، أو أضفه إلى الشاي المثلج أو عصير الليمون لتحضير مشروب منعش.

تخفيف أعراض الجهاز الهضمي

تشير بعض الدراسات إلى أن الكبسولات التي تحتوي على زيت النعناع قد توفر راحة مؤقتة من الغازات والانتفاخ وآلام البطن الناتجة عن متلازمة القولون العصبي و عند الشراء، تأكد من أن الملصق يشير إلى أنها "مغلفة معوياً" ويمكنك ابتلاع هذه الكبسولات كاملة.

تسكين الألم

دلكّي زيت النعناع برفق على جبهتكِ أو صدغيكِ للمساعدة في تخفيف التوتر والصداع النصفي كما أن تناول الكبسولات قد يقلل من آلام الدورة الشهرية.

دعم الرضاعة الطبيعية

قد يساعد وضع الكريم أو الجل أو الماء مع زيت النعناع بعد الرضاعة الطبيعية في تخفيف ألم الحلمة وتشقق الجلد ومع ذلك، من المهم مسحه جيدًا قبل البدء في الرضاعة الطبيعية مرة أخرى.

