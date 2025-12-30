إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

تصدر اسم كروان مشاكل ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد احتفاله بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى الجمهور حول هوية العروس وخلفيتها العائلية، خاصة مع ارتباط اسمها بعائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

إغماء العروس حفيدة شعبان عبد الرحيم..



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، خلال الساعات الماضية فيديوهات صادمة من حفل الزفاف، كشفت عن تحول الحفل إلى ساحة للتشاجر بين المدعوين ووصل الأمر إلى سقوط العروس، حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم والعريس كروان مشاكل، وأرجعوا ذلك إلى الزحام الشديد خاصة بعد الإعلان أن الدعوة عامة للجميع لحضور الحفل.

أول رد من التيك توكر كروان مشاكل بعد واقعة الفرح..

قال التيك توكر كروان مشاكل، عبر صفحته على فيسبوك: “طالعين تطلعوا إشاعات إن كروان اتحبس كمان، هتحبس ليه، عملت إيه عشان اتحبس، فرحى باظ وعربيتى ولعت وبيتى اتخرب، بعد إذنكم خليكم فى حالكم”.

من هى عروس كروان مشاكل؟

تنتمي العروس إلى عائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث إنها حفيدة الفنان الراحل، ووالدها هو سيد شعبان عبد الرحيم، أحد أبناء المطرب الشعبي المعروف.

وتُعرف الأسرة بابتعادها النسبي عن الأضواء، باستثناء بعض الظهور في المناسبات العائلية.

تعليق الفنان محمد إمام على الفرح

علق الفنان محمد إمام، على ما حدث في حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل ساخرًا، وقام بنشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام رد فيه على عدم حضوره للفرح قائلاً: “طب الحمدلله حصل خير تتعوض ان شاءالله، ولا متتعوضش خالص”.















