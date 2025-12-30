قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
خلال احتفالات رأس السنة.. تشغيل قطار العاصمة حتى الـ 2 صباحًا والخط الثالث للمترو لـ 4:30
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
رنا عصمت

تصدر اسم كروان مشاكل ، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد احتفاله بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى الجمهور حول هوية العروس وخلفيتها العائلية، خاصة مع ارتباط اسمها بعائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

إغماء العروس حفيدة شعبان عبد الرحيم..

إغماءات وصراخ.. تدخل أمني للسيطرة على خناقة كبرى في فرح «كروان مشاكل

May be an image of one or more people
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، خلال الساعات الماضية فيديوهات صادمة من حفل الزفاف، كشفت عن تحول الحفل إلى ساحة للتشاجر بين المدعوين ووصل الأمر إلى سقوط العروس، حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم والعريس كروان مشاكل، وأرجعوا ذلك إلى الزحام الشديد خاصة بعد الإعلان أن الدعوة عامة للجميع لحضور الحفل.

أول رد من التيك توكر كروان مشاكل بعد واقعة الفرح..

زفاف التيك توكر كروان مشاكل

قال التيك توكر كروان مشاكل، عبر صفحته على فيسبوك: “طالعين تطلعوا إشاعات إن كروان اتحبس كمان، هتحبس ليه، عملت إيه عشان اتحبس، فرحى باظ وعربيتى ولعت وبيتى اتخرب، بعد إذنكم خليكم فى حالكم”.

من هى عروس كروان مشاكل؟

تنتمي العروس إلى عائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث إنها حفيدة الفنان الراحل، ووالدها هو سيد شعبان عبد الرحيم، أحد أبناء المطرب الشعبي المعروف.

وتُعرف الأسرة بابتعادها النسبي عن الأضواء، باستثناء بعض الظهور في المناسبات العائلية.

تعليق الفنان محمد إمام على الفرح 

علق الفنان محمد إمام، على ما حدث في حفل زفاف التيك توكر كروان مشاكل ساخرًا، وقام بنشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام رد فيه على عدم حضوره للفرح قائلاً: “طب الحمدلله حصل خير تتعوض ان شاءالله، ولا متتعوضش خالص”.


 



 


 

إغماء العروسين وألفاظ بذيئةالقصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم كروان مشاكل فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم حفيدة شعبان عبد الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

الأعلى للجامعات الأهلية يفتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا بولا يستقبل وفد مشيخة الأزهر والأوقاف وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الدول الإسكندنافية الشهري بستوكهولم

بالصور

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد