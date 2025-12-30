قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم كروان مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد احتفاله بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى الجمهور حول هوية العروس وخلفيتها العائلية، خاصة مع ارتباط اسمها بعائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

من هى عروس كروان مشاكل؟

تنتمي العروس إلى عائلة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث إنها حفيدة الفنان الراحل، ووالدها هو سيد شعبان عبد الرحيم، أحد أبناء المطرب الشعبي المعروف.

وتُعرف الأسرة بابتعادها النسبي عن الأضواء، باستثناء بعض الظهور في المناسبات العائلية.

 ظهورها الأول يلفت الأنظار

رغم ابتعادها عن الأضواء، خطفت العروس الأنظار خلال حفل الزفاف بإطلالة بسيطة وراقية، عكست ذوقًا هادئًا بعيدًا عن المبالغة التي اعتادها الجمهور في حفلات زفاف المشاهير، وهو ما ساهم في زيادة الاهتمام بها وحديث المتابعين عنها.

تفاصيل إطلالة عروس كروان مشاكل

اختارت العروس فستان زفاف أبيض بتصميم أنيق وناعم، جاء مطرزًا تطريزًا خفيفًا، دون مبالغة في القصّات أو الإكسسوارات، ما أضفى على الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا راقيًا.

أما عن تسريحة الشعر، فاعتمدت الشعر المنسدل أسفل الظهر، في اختيار عزز من أنوثتها وبساطتها، بينما جاء المكياج هادئًا وطبيعيًا، ركّز على إبراز ملامحها دون تغييرها، وهو ما لاقى إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.

تفاعل الجمهور

لاقى الزفاف تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون صورًا ومقاطع من الحفل، مع تعليقات ركزت على بساطة العروس وابتعادها عن التكلف، إضافة إلى ربط اسمها بتاريخ عائلتها الفني المعروف.

زواج كروان مشاكل بعيد عن الصخب

جاء الحفل في أجواء عائلية بسيطة، دون حضور فني واسع أو مظاهر استعراضية، في رسالة واضحة تعكس رغبة العروس وأسرتها في الاحتفال بالمناسبة بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.

