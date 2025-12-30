تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن إجراء تعديلات مؤقتة في مواعيد بعض الرحلات بالخطين الأول والثاني. وتتضمن هذه التعديلات زيادة في زمن التقاطر وتأخيراً في الرحلات يبدأ تطبيقها من اليوم ولمدة أسبوع كامل.

أسباب التأخير والمنطقة المتأثرة

أرجعت الشركة هذا الإجراء إلى أعمال إنشائية وإصلاحات ضرورية تقوم بها شركة المياه أسفل خط المترو، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين محطتي "السيدة زينب" و "الملك الصالح". وبسبب طبيعة العمل أسفل السكة، تقرر تهدئة سرعة القطارات في هذه المنطقة لضمان أمن وسلامة التشغيل والركاب والمنشآت.

تنبيهات للركاب

قامت إدارة المترو بتفعيل الإذاعة الداخلية في كافة محطات الخطين الأول والثاني لبث تنبيهات دورية لإعلام الجمهور بالتأخيرات المتوقعة. وناشدت الشركة الركاب ضرورة:

* وضع هذه التأخيرات في الاعتبار عند التخطيط لرحلاتهم اليومية.

* التحرك المبكر لتفادي التكدس في المحطات أو التأخر عن المواعيد الرسمية.