شوبير: الفوضى تضرب الزمالك وطارق مصطفى يطمح لتدريب الأبيض

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحد المديرين الفنيين يمتلك رغبة قوية في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مشددًا على خطورة الوضع الحالي للنادي في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "الكابتن طارق مصطفى أنهى مشواره التدريبي في ليبيا رسميًا. حاولت التواصل معه أمس، لكن لم أتمكن من الوصول إليه".

وأضاف: "طارق مصطفى لديه رغبة كبيرة جدًا في تدريب الزمالك، وبصراحة هو مستعد تمامًا لذلك. حتى عندما كان في البنك الأهلي كان حلمه دائمًا قيادة الزمالك فنيًا، وهذا معروف عنه".

وأشار شوبير إلى حالة الفوضى داخل النادي، قائلًا: "كان من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه أمس، وفجأة وصلتهم رسالة على جروب الفريق تفيد بإلغاء التدريب وعدم إقامته اليوم".

واختتم قائلاً: "كيف يمكن للكابتن أحمد عبد الرؤوف قيادة التدريبات في ظل هذه الأوضاع؟ كيف سينزل إلى الملعب ويدرب اللاعبين ويستطيع السيطرة عليهم؟ المشهد كله غريب وخطير ومقلق للغاية".