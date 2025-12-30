قلبه ميت.. أحمد شوبير يشيد بشجاعة حسام حسن أمام أنجولا في أمم أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يتمتع بالجرأة والشجاعة،بعد الدفع بـ11 لاعبًا بعيدًا عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة أنجولا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا قراره بأنه "قلبه ميت".

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم: "حسام حسن لعب مباراة أنجولا بدون اللاعبين أصحاب الخبرات، مختارًا المغامرة لتجريب باقي اللاعبين بعد ضمان التأهل لدور الـ16 مبكرًا".

وأضاف أن المباراة جاءت متكافئة رغم غياب الأساسيين، والمدير الفني نجح في التخطيط الجيد مع المنتخب خلال البطولة حتى الآن، محققًا التوازن بين تجربة اللاعبين الجدد والحفاظ على الأداء القوي للفريق.