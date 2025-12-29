هذا الشبل من ذاك الأسد.. لميس الحديدي تشيد بمصطفى شوبير

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على التعادل السلبي الذي حسم مواجهة منتخبي مصر وأنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قائلة: بهذه النتيجة يضمن المنتخب المصري صدارة مجموعته."



تابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "تشكيلة كابتن حسام حسن استخدم فيها الاحتياطيين، وأجرى بعض التغييرات في الشوط الثاني لتجربة كل اللاعبين والحفاظ على القوام الأساسي من الإصابة والانزلاق".



وذكرت الحديدي أن نجم مباراة اليوم هو مصطفى شوبير قائلة: "هو الأفضل ونجم المباراة في أول مشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أثبت نفسه بشكل كبير، واستطاع حراسة عرين المنتخب الوطني رغم الضغط الكبير من مهاجمي أنجولا، لكنه استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة"، معلّقة: "هذا الشبل من ذاك الأسد".