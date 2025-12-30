تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة

نجح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنصورة، في إنقاذ عين مريضة تبلغ من العمر 32 عامًا، عقب تعرضها لإصابة مباشرة بالعين أدت إلى حدوث مياه بيضاء مع تخلخل بعدسة العين من مكانها.



القصة الكاملة

وأوضح الفريق الطبي، أن الحالة كانت من الحالات الدقيقة التي تطلبت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث تم إجراء إزالة المياه البيضاء باستخدام تقنية الفاكو، إلى جانب عمل غسيل للجسم الزجاجي الأمامي، وزراعة عدسة ثلاثية، وقد تمت العملية بنجاح واستقرت حالة المريضة.

وتقدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى رمد المنصورة بقيادة الدكتور أحمد حسان، مدير المستشفى، وللفريق الطبي الذي شارك في إجراء العملية، والذي ضم الدكتور عثمان عوض، والدكتور أحمد صيام، وهيئة التمريض، لما بذلوه من جهد وإخلاص أسهم في إنقاذ عين المريضة.