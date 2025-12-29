الدقهلية:- تحرير 20 محضرًا في حملة رقابية وغلق مخبز لنقص وزن الرغيف

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، تم المرور على 25 مخبزا بمركزي، السنبلاوين وأجا، شملت قرى الحوال وطوخ الأقلام والروضة ونوب طريف وبرهمتوش وبندر السنبلاوين، وقرى برج النور الحمص وميت العامل ومنشأة الإخوة وديرب بقطارس بإدارة تموين أجا.

وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة شملت، نقص وزن يصل إلى 29 جراما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المخبز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وتصرف في 49 شيكارة، عن طريق ضرب وهمي للبطاقات التموينية، بما يمثل إهدارا للدقيق المدعم، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات وغلق بدون إذن وعدم وجود سجل.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.