محافظ الدقهلية يتفقد بدء أعمال تسكين التجار للمعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال بدء تسكين التجار والتشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وشدد المحافظ على محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشيراً إلى افتتاحه قريبا بشكل رسمي لتقديم خدماته للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية.

كما وجه محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، بالإشراف على أعمال المعرض.