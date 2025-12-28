قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية: فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إجراء عملية كبرى لتثبيت كسر بالحوض

همت الحسينى

أعلن  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى أجا في إجراء عملية جراحية كبرى لمريض يبلغ من العمر 62 عامًا، كان يعاني من كسر بالحوض، وذلك في إطار جهود مديرية الصحة بالدقهلية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل مستشفيات المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي نجح في إجراء تثبيت داخلي بحق عظمة الحوض من الناحية اليسرى في الجزء الخلفي حول مفصل الفخذ، باستخدام شريحة تشريحية ذات مواصفات خاصة، بما أسهم في استقرار الحالة الصحية للمريض، مشيرًا إلى أن المريض حاليًا في حالة جيدة ويخضع للمتابعة الطبية داخل المستشفى.

وأكد"  الجزار" أن العملية أُجريت بنجاح في ظل جاهزية المستشفى وتكامل العمل بين الفرق الطبية وأطقم التمريض والفنيين، واتباع معايير الجودة والسلامة أثناء التدخل الجراحي، بما يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الكبرى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الشكر والتقدير للدكتور تامر يوسف السعيد، مدير مستشفى أجا، على دعمه المتواصل وتوفير سبل العمل المناسبة، كما وجه الشكر للفريق الطبي المشارك في العملية، والذي ضم الدكتور أحمد عسكر استشاري جراحة العظام، والدكتور محمد عجيب استشاري جراحة العظام، والدكتور أحمد جبريل أخصائي العظام، والدكتور علي سالم طبيب مقيم عظام، والدكتور محمد عارف طبيب مقيم عظام، والدكتور جمال ياسر جمال أخصائي التخدير، إلى جانب طاقم تمريض العمليات مروة أميرة أبو المجد وجميلة عبد الخالق، وفنيي التخدير إسراء عطية ويوسف مأمون، وفني الأشعة وفاء نور أحمد، وفني الصيانة لمياء حامدي السيد،  مشيدا جهودهم وإخلاصهم في تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى.

الدقهلية محافظه صحة اجا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

