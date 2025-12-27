الدقهلية: استمرار حملات التوعية ضمن مبادرة "نظافة محافظتنا...أكيد مسؤوليتنا "

نسقت الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، برئاسة محمد حمص مع مديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، والإدارة المركزية بالمعاهد الأزهرية ورئاسة مركز ومدينة المنصورة وتم عقد لقاءات توعوية بقرية تلبانة التابعة لمركز ومدينة المنصورة استهدفت التوعية كل من :التلاميذ بمدرسة تلبانة الابتدائية كذلك بالعمل كحراس البيئة وسفراء ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.العاملين بمركز شباب تلبانةوالاهالي والمواطنين بالقرية والمترددين على دور العبادة.وتم شرح أهداف حملة التوعية والتواصل المجتمعي"نظافة محافظتنا..أكيد مسؤوليتنا " والتي تشمل: احترام وتقدير وشكر عامل جمع المخلفات، وعدم حرق المخلفات نظرا للاثار السلبية المترتبة على ذلك، وعدم القاء المخلفات بالمجاري المائية، الحث على فصل المخلفات من المصدر، كما تم توزيع ملصقات ومطويات توعوية بالمدارس ومركز الشباب بتلبانة والأهالي والمواطنين لنشر الوعي بالتعامل السليم مع المخلفات الصلبة ومعرفة القيمة من المخلفات.

كما تم توعية الاهالي والمواطنين بترعة الجبادة وحثهم على التخلص السليم من المخلفات، وسيتم وضع صناديق للتخلص من المخلفات بالمكان، وتم التوعية لالقاء المخلفات بداخل الصناديق وليس حولها او بالمجاري المائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مي سمير مدير التواصل المجتمعي والتوعية بالمحافظة، عبير أحمد نائب رئيس مجلس مدينة المنصورة، والشيخ محمد سعد أمام وخطيب بالقرية (إدارة الأوقاف)، هبه محمد مسئول المخلفات الصلبة بكوم الدربي، سيد عبد المنعم مسئول التوعية بحي غرب، شيماء حمدي مسئول التوعية بحي شرق، هالة الشافعي رئيس قسم برلمان وتعليم مدني بمركز الشباب المنصورة و20 من الشباب المتطوعين بمركز شباب تلبانة.