الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملات التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 41 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف محمود المتولي نائب رئيس المدينة، وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإنارة والمواقف وشئون البيئة، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 3 جهاز بازوكا صغير، 2 جهاز بازوكا كبير، 36 سماعة، 8 تابلوهات خشب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.