الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات بالمنصورة ويشدد على إجراءات السلامة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  منطقة "سوق الخواجات" بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، لمتابعة الأوضاع بالمنطقة.

واستهل محافظ الدقهلية، جولته بفحص طفايات الحريق بالمحال بنفسه، وعلى الفور كلف بتشكيل لجنة بالتنسيق بين حي غرب المنصورة والحماية المدنية لمراجعة إجراءات السلامة بجميع المحال التجارية بالمنطقة خلال 48 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

خاصة عقب الحادث الأليم والذى خلف وراءه  وفيات ومصابين  اثر حريق بمحل تجارى منذ اسبوعين .

كما كلف محافظ الدقهلية،  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بإصدار قرارات غلق لجميع المحال التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وإزالة كافة أنواع الإشغالات بالمنطقة ومراجعة جميع تراخيص المحال خلال يومين.

كذلك شدد المحافظ على مراجعة والتأكد من وجود 2 طفاية حريق على الأقل صالحة للاستخدام بكل محل حرصا على سلامة وأرواح الجميع، ومراجعة حنفيات الحريق بجميع شوارع المنطقة ومراجعة كفاءة شبكة الإنارة العامة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى جديدة لضمان السلامة.

كما التقى المحافظ بعدد من أصحاب المحال والمواطنين في المنطقة، حيث طمأنهم إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة أهالي المنطقة.

الدقهليه محافظ سوق الخواجات

