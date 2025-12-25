محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات بالمنصورة ويشدد على إجراءات السلامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منطقة "سوق الخواجات" بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، لمتابعة الأوضاع بالمنطقة.

واستهل محافظ الدقهلية، جولته بفحص طفايات الحريق بالمحال بنفسه، وعلى الفور كلف بتشكيل لجنة بالتنسيق بين حي غرب المنصورة والحماية المدنية لمراجعة إجراءات السلامة بجميع المحال التجارية بالمنطقة خلال 48 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

خاصة عقب الحادث الأليم والذى خلف وراءه وفيات ومصابين اثر حريق بمحل تجارى منذ اسبوعين .

كما كلف محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بإصدار قرارات غلق لجميع المحال التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وإزالة كافة أنواع الإشغالات بالمنطقة ومراجعة جميع تراخيص المحال خلال يومين.

كذلك شدد المحافظ على مراجعة والتأكد من وجود 2 طفاية حريق على الأقل صالحة للاستخدام بكل محل حرصا على سلامة وأرواح الجميع، ومراجعة حنفيات الحريق بجميع شوارع المنطقة ومراجعة كفاءة شبكة الإنارة العامة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى جديدة لضمان السلامة.

كما التقى المحافظ بعدد من أصحاب المحال والمواطنين في المنطقة، حيث طمأنهم إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، ووعد بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لخدمة أهالي المنطقة.