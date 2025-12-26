قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاب غاني يدعي النبوة ويبني سفنا لإنقاذ البشر من طوفان 25 ديسمبر
فخ الإيجار ينتهى بجريمة قـ.ـتل.. تفاصيل واقعة شقة مدينة نصر
الكاف يصدم منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟
قبة جامعة القاهرة كاملة العدد.. التحالف الوطني يطلق شهر التطوع
محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويصل بالخدمة لجميع المواطنين
بطاقة 540 سرير.. وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
كأس أمم إفريقيا.. أنجولا تحرز هدف التقدم أمام زيمبابوي
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويصل بالخدمة لجميع المواطنين

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن توقيع بروتوكول مشترك بين مستشفي صدر المنصوره ومستشفي صدر بورسعيد لتشغيل وحدة المناظير الصدرية بمستشفى صدر بورسعيد، من خلال الفريق الطبي المتخصص بوحدة مناظير الصدر بمستشفى صدر المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن التعاون الطبي القائم بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة ومتخصصة وفق أعلى المعايير، ويعكس كفاءة الكوادر الطبية بمحافظة الدقهلية وقدرتها على دعم المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب خبرات متراكمة وتجهيزات فنية متقدمة.

وأشاد المحافظ بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على جهوده المبذولة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية بالمستشفيات والتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الصحه في هذا الشأن لخدمة المواطنين.

وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الكفاءة والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

كما أكد “مرزوق” أن التكامل بين المؤسسات الصحية بالمحافظات يحقق العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية المتخصصة إلى المواطنين أينما كانوا، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين المستشفيات يعزز من كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمة الطبية، ويُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة من  الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للصدر بالوزارة، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة وتبادلها بين المحافظات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تشغيل وحدة المناظير الصدرية بصدر بورسعيد بواسطة فريق وحدة مناظير صدر المنصورة يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي وصلت إليها مستشفيات الدقهلية، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل الطبي بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراسم توقيع البروتوكول تمت بحضور: الدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد ، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة ، والدكتور أحمد عرنوس مدير مستشفى صدر بورسعيد ، والدكتور السيد أحمد فهمي استشاري الصدر والمناظير بمستشفى صدر المنصورة.

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

نيجيريا

أول رد رسمي من نيجيريا على الضربة الأمربكية ضد داعش

صورة أرشيفية صورة

انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين بقصر ثقافة العريش

الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية بالقوصية

اطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف في اسيوط.. مواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ الخطاب الديني.. نشر الفكر الوسطي المستنير والقيم الدينية الصحيحة

وزيرة التنمية المحلية

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

