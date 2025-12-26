محافظ الدقهلية: التكامل بين المؤسسات الصحية يحقق العدالة ويصل بالخدمة لجميع المواطنين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن توقيع بروتوكول مشترك بين مستشفي صدر المنصوره ومستشفي صدر بورسعيد لتشغيل وحدة المناظير الصدرية بمستشفى صدر بورسعيد، من خلال الفريق الطبي المتخصص بوحدة مناظير الصدر بمستشفى صدر المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن التعاون الطبي القائم بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة ومتخصصة وفق أعلى المعايير، ويعكس كفاءة الكوادر الطبية بمحافظة الدقهلية وقدرتها على دعم المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية، وتسخير خبراتها الطبية لخدمة محافظات الجوار، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب خبرات متراكمة وتجهيزات فنية متقدمة.

وأشاد المحافظ بدور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على جهوده المبذولة في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تطوير الخدمات الطبية والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية بالمستشفيات والتعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الصحه في هذا الشأن لخدمة المواطنين.

وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة تعتمد على الكفاءة والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

كما أكد “مرزوق” أن التكامل بين المؤسسات الصحية بالمحافظات يحقق العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمة الطبية المتخصصة إلى المواطنين أينما كانوا، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين المستشفيات يعزز من كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمة الطبية، ويُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة من الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للصدر بالوزارة، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية المتميزة وتبادلها بين المحافظات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تشغيل وحدة المناظير الصدرية بصدر بورسعيد بواسطة فريق وحدة مناظير صدر المنصورة يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي وصلت إليها مستشفيات الدقهلية، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل الطبي بين محافظتي الدقهلية وبورسعيد، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وآمنة للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراسم توقيع البروتوكول تمت بحضور: الدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد ، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة ، والدكتور أحمد عرنوس مدير مستشفى صدر بورسعيد ، والدكتور السيد أحمد فهمي استشاري الصدر والمناظير بمستشفى صدر المنصورة.