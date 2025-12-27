قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين الدقهلية: ضبط 640 كيلو عسل ولحوم وتحرير 128 مخالفة

همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية على مدار ثلاثة أيام، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

وفي قطاع المخابز، تحت إشراف  ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، تم تحرير 106 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي قطاع الأسواق وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت الجهود عن ضبط 600 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر وبدون فواتير والتحفظ عليها، كما تم التحفظ على 40 كيلوجرام لحوم غير صالحة للتداول، وتحرير 22 محضرا.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تمس حقوقهم، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر:
📞 الخط الساخن: 16528
🌐 الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg

