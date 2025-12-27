تموين الدقهلية: ضبط 640 كيلو عسل ولحوم وتحرير 128 مخالفة

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية على مدار ثلاثة أيام، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

وفي قطاع المخابز، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، تم تحرير 106 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي قطاع الأسواق وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، أسفرت الجهود عن ضبط 600 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر وبدون فواتير والتحفظ عليها، كما تم التحفظ على 40 كيلوجرام لحوم غير صالحة للتداول، وتحرير 22 محضرا.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تمس حقوقهم، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر:

📞 الخط الساخن: 16528

🌐 الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg