تفاصيل ضبط دجال في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط أطراف جدد في واقعة تداول مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص والمعروف بـ"دجال ملامسة السيدات" أثناء ادعائه العلاج بالقرآن لإحدى السيدات ويظهر فيه قيامه ملامسة أجزاء حساسة من جسدها بدعوى تأخرها في الإنجاب.



القصة الكاملة



ونجح ضباط المباحث من ضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وتدعى “د.ص.م ” والوسيط الذى تواصل مع الدجال من أجل استدعاؤه لعلاج الحالة ويدعى "محمد .ا.م "، ومقيم كفر صقر.

وقال المتهم رضا.ا.م" ومقيم بقرية بدواي مركز المنصورة أنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو الذي يظهر فيه خلال علاج السيدة بدعوى عدم قدرتها على الإنجاب.

وأضاف أن مقطع الفيديو تم تصويره منذ 10 أعوام بقرية كفر صقر، ولا يعلم سبب إعادة نشر المقطع في الوقت الحالي.

أقوال المتهم

وأشار في أقواله بـ "محضر الشرطة" أنه كان يمارس ما يزعم أنه علاج بالقرآن الكريم خلال تلك الفترة، قبل أن يعتزل هذا النشاط منذ 5 اعوام ، على حد قوله، بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح، مشيرًا إلى تعرضه لأذى نفسي واعتداء جسدي أثناء إحدى محاولات ما أسماه إخراج الجن من جسد أحد الأشخاص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم أثناء ممارسته أعمال دجل وشعوذة، بزعم علاج إحدى السيدات بالقرآن الكريم، بينما كان يقوم بملامسة أجزاء من جسدها في مشهد اعتبره المتابعون مسيئًا ومخالفًا للآداب العامة.

وظهر المتهم في الفيديو وهو يردد آيات قرآنية ويتمتم بكلمات غير مفهومة، مدعيًا إخراج أعمال سحرية تعيق الإنجاب، مرددًا عبارات من بينها: «عرف الجن إن الشيخ رضا بيأذي» و«اخرج وتوكل على الله»، في محاولة لإضفاء طابع ديني على ممارساته.

وكلفت المباحث الجنائية، بفحص المقطع وضبط الظاهرين فيه من خلال قيم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث مركز المنصورة

وكثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة المقدم أحمد العزب رئيس المباحث ومعاونه الرائد محمد الجميلى رئيس وحدة تنفيذ الاحكام، من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو وضبطه، وتبين إقامته بشارع السوق بقرية بدواي التابعة لدائرة المركز فضلا عن السيده والوسيط بينهما

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة