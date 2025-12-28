قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة ويشدد على تحقيق رضا المواطن

همت الحسينى

واصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أجرى زيارة مفاجئة إلى المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، للوقوف على مستوى الأداء، بحضور الأستاذ محمد أمين، رئيس الحي.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية المفاجئة تهدف إلى الوقوف على سير العمل داخل المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ومدى الالتزام في أداء المهام، واستطلاع آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات، والتأكد من الاستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم في مختلف الملفات، لا سيما ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، ومختلف احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لكل ملف، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، وكذلك الرد الفوري والدقيق على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

و أكد المحافظ أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى لأجهزة المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم دون تأخير، مع الحفاظ على الشفافية والانضباط في العمل، في الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن رضاهم وتقديرهم لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات.

الدقهليه محافظ المراكز محافظه

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

