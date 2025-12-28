قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
محافظات

السكرتير العام المساعد بالدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي في دكرنس

سكرتير عام المحافظة
سكرتير عام المحافظة
همت الحسينى

تفقد  اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة،  المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وذلك بحضور ؛ هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما التقى بعدد من مديري الإدارات بالمركز، وأكد أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية للخدمات التي تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.

الدقهليه دكرنس محافظه التكنولوجى

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

