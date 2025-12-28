السكرتير العام المساعد بالدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي في دكرنس

تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وذلك بحضور ؛ هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

كما التقى بعدد من مديري الإدارات بالمركز، وأكد أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية للخدمات التي تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين.