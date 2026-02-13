الأولى .. المدن الجامعية بجامعة بنها تحصل على شهادات النظام المتكامل للجودة

أعلن الدكتورناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن توصية شركة "AJA" الجهة المانحة لشهادات الإيزو ، بحصول المدن الجامعية بالجامعة علي شهادات نظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) ، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ( بالإضافة إلي الإدارة البيئية ( إيزو 2015-14001 ) ، كأول مدن جامعية تحصل على هذه الشهادات على مستوى الجامعات بعد خضوعها لعملية المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية وفقا للمواصفات القياسية .

شهادات الأيزو



جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة "AJA" الجهة المانحة لشهادات الأيزو ، بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والمدن الجامعية ، وفريق الجودة الإدارية بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي ، حرص الجامعة علي الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية ، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات ، وذلك في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة ، مضيفا أن المدن الجامعية بالجامعة تتقدم لأول مرة للحصول علي النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية بشكل منفصل .

وقدم " الجيزاوي " التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بشأن بحصول المدن الجامعية علي شهادات نظام الجودة (إيزو 9001 لسنة 2015) ، وأيزو ( 45001 لسنة 2018 ( بالإضافة إلي الإدارة البيئية ( إيزو 2015-14001 ) ، بعد ما خضعت لعملية المراجعة لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية وفقا للمواصفات القياسية.

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية أن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز المراجعة والتوصية بحصول المدن الجامعية علي شهادات الأيزو ، مؤكدا على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

يذكر أن زيارة فريق التقييم للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية والإدارة البيئية بالمدن الجامعية استهدف تقييم أداء منظومة الجودة بالمدن الجامعية بالجامعة والوقوف على مدى تطبيقها للإجراءات الموثقة في النظام المتكامل للجودة ومدى تحقيق أهدافه.