إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم طريق جمصة المنصورة.



تصادم ميكروباص و ربع نقل على طريق جمصة ـ المنصورة.

حيث تلقت مديريه أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق جمصة المنصورة مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من ريهام حسين محمد 46 عاما مقيم العيادية شربين

وإصابته كسر بالركبة اليسرى!عماد يعقوب حلمي 42 عاما مقيمة دميانة بلقاس وإصابتها كسر بالساعد الأيمن و كسر بالساق اليمنى ؛ دينا على محمد 20 عاما مقيمة نبروة وإصابتها كسر بالساق اليمني و ناديه عمر جمال 17 عاما مقيم طلخا وإصابتها كسر بالساق اليسرى.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة