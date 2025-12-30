قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور

مروة فاضل

شهد طريق النصر بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية اليوم، الثلاثاء، انفجاراً في خط المياه الرئيسي.

وانتقل محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، برفقة محمد عمران، نائب رئيس المدينة، وفريق شركة المياه والصرف الصحي للإصلاح والصيانة، للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة.

وتمت السيطرة على الانفجار وإصلاح العطل، بحضور العمال من الوحدة المحلية وشركة المياه. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية خط مياه انفجار الشهداء

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
قهوة الصباح
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
