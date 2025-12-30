السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور

شهد طريق النصر بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية اليوم، الثلاثاء، انفجاراً في خط المياه الرئيسي.

وانتقل محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، برفقة محمد عمران، نائب رئيس المدينة، وفريق شركة المياه والصرف الصحي للإصلاح والصيانة، للتعامل الفوري مع الحالة الطارئة.

وتمت السيطرة على الانفجار وإصلاح العطل، بحضور العمال من الوحدة المحلية وشركة المياه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالحرص على التعامل الفوري مع الطوارئ من خلال الانتقال السريع للجهات التنفيذية والتدريب المستمر لجميع الفرق للتعامل مع الأزمات فور حدوثها.