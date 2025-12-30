قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنوفية يطلق شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي كفرقرشوم وكفر الشيخ عبيد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أطلق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شارة بدء التشغيل  التجريبي لمحطتى  رفع صرف صحى كفرقرشوم و كفر الشيخ عبيد بجملة استثمار 93 مليون جنية ضمن" مشروعات الميجا "  للصرف الصحي بمركز ومدينة تلا.

ورافقه خلالها المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، الاستاذ ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا.

وتفقد المحافظ محطة رفع صرف صحى كفرقرشوم بقيمة استثمارية بلغت 45 مليون جنيه وبقدرة ٤٣٢٠ م3 / اليوم لخدمة 8 آلاف 900 مواطن  واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الانجاز ،حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية  بنسبة 100% ، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 9 ألف و 999 م ، خطوط الطرد بطول 2915 م بنسبة 100% ، فيما تم الانتهاء من توصيل 800 وصلات منزلية .

كما تفقد محافظ المنوفية محطة معالجة صرف صحي كفر الشيخ عبيد بجملة استثمارات 48 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات ،  واستمع محافظ المنوفية لشرح مفصل من رئيس الجهاز عن الموقف الحالي حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ شبكات الانحدار بطول 3 ألف و 415 م ، خطوط الطرد بطول 865 م بنسبة 100% بقدرة رفع  ١٤٦٨,٨ م3 / اليوم ، فيما تم الانتهاء من توصيل 283 وصلات منزلية لخدمة 10 آلاف 920 مواطن ،مضيفا الى  أنه تم الانتهاء من جميع مشروعات الميجا بمركز ومدينة تلا وجاري الانتهاء من مشروع صرف صحي منشأة السلام  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة حياتهم المعيشية.

وأشار محافظ المنوفية أن المحافظة  شهدت طفرة هائلة وتطوراً ملحوظاً في مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره من الخدمات الأكثر حيوية المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي ، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 6 مليار جنيه خلال الفترة من 2019 وحتى 2025 ، حيث تم تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية " مشروعات الميجا " بمركز ومدينة تلا بجملة استثمارات تزيد عن " مليار و381 مليون جنيه " وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية بما يساهم في تحسين نوعية مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالمحافظة .

