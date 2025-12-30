قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يفتتح وحدة العلاج الطبيعي بـالوحدة الصحية بـ"كفر العرب"

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة العلاج الطبيعي الجديدة بالوحدة الصحية بقرية كفر العرب بمركز ومدينة تلا، التي تم إنشاؤها وتجهيزها بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية لتقديم خدمة صحية أفضل للأهالي.

 جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية الموسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الاعمال بها ودفع وتيرة العمل لتحقيق معدلات إنجاز ملموسة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،  بحضور  ياسر سالم رئيس مركز ومدينة تلا ، الدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الشئون الصحية، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ المنوفية أقسام وحدة العلاج الطبيعي التي تضم ثلاث غرف علاج طبيعى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المطورة لتشمل أجهزة تنبيه كهربائى وموجات التصادمية وصوتية وليزر ووحدة أطفال متكاملة وأجهزة أشعة وتمارين علاجية وكذا جهاز شد الفقرات بالكمبيوتر.

وأشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الطبية المطورة  التي تم توفيرها لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نموذجاً مشرفاً للتعاون بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف  إلى تحسين جودة الخدمات الطبية داخل القرى وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي من خلال توفير تخصصات حيوية قريبة من مقار سكنهم مما يقلل حاجتهم للانتقال إلى المستشفيات المركزية بالمدن، ويضمن تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وكبار السن بفعالية وسرعة. 

كما تفقد المحافظ عيادة الاسنان للتأكد من انتظام العمل بها ومدى تأدية الخدمة بالشكل المطلوب ، واثناء تفقده التقى بحالة مرضية وعلى الفور أمر بصرف مساعدة مالية وتقديم خدمات طبية عاجلة بالتنسيق مع مستشفيات الجامعة.

و استمع المحافظ لشكاوي المواطنين بشأن توفير خطوط سير من شبين الكوم لكفر العرب، وعلى الفور وجه رئيس المدينة بالتنسيق مع مشروع المواقف لاعداد تصور والعرض عليه استجابة لطلب الأهالي. 

كما أكد محافظ المنوفية أن الدولة المصرية تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها لتقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن كون بناء الإنسان المصري وتنميته من مختلف الجوانب  ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المحافظة  حريصة على تحقيق أقصى درجات التعاون الوثيق مع كافة الجهات والمؤسسات لمواكبة التطورات الحديثة في دعم القطاع الطبي وتذليل كافة العقبات أمام التوسع في إنشاء الوحدات المتخصصة ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية.

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية  موقع إنشاء الممشى الحضاري الجديد بمدخل قرية بابل  على مساحة 6 ألاف مترتقاطع شبين الكوم - طنطا تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بجملة استثمارات تزيد عن 10 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والتوسع في المساحات الخضراء للارتقاء بالمستوى العام للقرية وإضفاء مظهر جمالي  وبمثابة وجهة حضارية ومتنفسًا طبيعيًا لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

واطلع محافظ المنوفية على الماكيت الهندسي والتصاميم النهائية للمشروع ، المقرر أن يضم باقة متكاملة من الخدمات والمرافق الجمالية، لتشمل تركيب برجولات خشبية بتصميمات عصرية، ومقاعد مريحة لانتظار المواطنين، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة وأرصفة مجهزة بالإنترلوك وأعمدة إنارة ديكورية وأشجار بونسيانا.

ووجه بسرعة البدء في إجراءات الطرح والترسية وضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ مع مراعاة أعلى معايير الجودة مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات القطاع الحضاري لخلق متنزهات جديدة تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للأهالي.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية افتتاح علاج طبيعي

