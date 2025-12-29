أهالي المنوفية يجمعون 15 مليون جنيه لزراعة رئتين لمدرس في الشهداء

سطر اهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ملحمة تعاون وتكافل بعد جمع نحو 15 مليون لإنقاذ حياة مدرس يحتاج الي زراعة رئتين.

تمكن الاهالي في اقل من شهرين من جمع تكاليف العملية وهو ما يفوق 15 مليون جنيه في عدة اسابيع بعد تكاتف الجميع من أبناء المدينة لإنقاذ حياة المدرس احمد عبد الوارث.

وأكد شقيق المدرس احمد عبد الوارث، انه تم جمع تكاليف العملية وسددها بالكامل للمستشفى التي سيتم اجراء بها العملية في دولة الإمارات وذلك بتكاتف من أبناء قريتهم كفر عشما وجميع اهالي مركز الشهداء داخل مصر وخارجها.

وتابع ان سفر شقيقه لبدء رحلة العلاج وزراعة الرئتين سيكون خلال الاسابيع المقبلة فور صدور التأشيرة العلاجية.

وناشد الاخ، الجميع بالدعاء لشقيقه لتتم اجراءت علاجه والعملية بنجاح حيث انه عاني كثيرا وكان لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس طوال الوقت.

ويبلغ أحمد عبد الوارث ، من العمر 47 عامًا ويعمل مدرسا متزوج ويعول أربعة أطفال، يعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي على مدار اليوم، في ظل حالته الصحية التي تتطلب إجراء عملية زراعة رئتين عاجلة في مستشفى كليفلاند كلينك – أبو ظبي.