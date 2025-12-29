قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: مقربون من ترامب مستاؤون من إسرائيل بسبب عراقيل اتفاق غزة
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
محافظات

أهالي المنوفية يجمعون 15 مليون جنيه لزراعة رئتين لمدرس في الشهداء

مروة فاضل

سطر اهالي مدينة الشهداء في محافظة المنوفية ملحمة تعاون وتكافل بعد جمع نحو 15 مليون لإنقاذ حياة مدرس يحتاج الي زراعة رئتين. 

 تمكن الاهالي في اقل من شهرين من جمع تكاليف العملية وهو ما يفوق 15 مليون جنيه في عدة اسابيع بعد تكاتف الجميع من أبناء المدينة لإنقاذ حياة المدرس احمد عبد الوارث. 

وأكد شقيق المدرس احمد عبد الوارث، انه تم جمع تكاليف العملية وسددها بالكامل للمستشفى التي سيتم اجراء بها العملية في دولة الإمارات وذلك بتكاتف من أبناء قريتهم كفر عشما وجميع اهالي مركز الشهداء داخل مصر وخارجها. 

وتابع ان سفر شقيقه لبدء رحلة العلاج وزراعة الرئتين سيكون خلال الاسابيع المقبلة فور صدور التأشيرة العلاجية. 

وناشد الاخ، الجميع بالدعاء لشقيقه لتتم اجراءت علاجه والعملية بنجاح حيث انه عاني كثيرا وكان لا يستطيع التنفس بدون جهاز التنفس طوال الوقت. 

ويبلغ أحمد عبد الوارث ، من العمر 47 عامًا ويعمل مدرسا متزوج ويعول أربعة أطفال،  يعتمد كليا على أجهزة التنفس الصناعي على مدار اليوم، في ظل حالته الصحية التي تتطلب إجراء عملية زراعة رئتين عاجلة في مستشفى كليفلاند كلينك – أبو ظبي.

