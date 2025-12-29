دون إصابات.. السيطرة علي حريق بورشة إصلاح سيارات النقل الثقيل في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة علي حريق بورشة إصلاح سيارات النقل الثقيل بمركز الباجور.

حيث تم التعامل الفوري والدفع بسيارات الإطفاء في حضور محمد عزت نائب رئيس مركز الباجور لشئون القرى،توفيق والى سكرتير عام الديوان، وذلك من خلال استدعاء فوري لقوات الحماية المدنية التي انتقلت على وجه السرعة إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل في وقت قياسي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، مع الحد من الخسائر المادية والحفاظ على الممتلكات.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.