القبض على طالبين أتلفا سيارة فتاة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو وصور تم تداولهم بأحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصين بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها حال توقفها أمام أحد المحال بالمنوفية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من (إحدى السيدات " صاحبة الحساب" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قيام (طالبان – مقيمان بدائرة القسم) بإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها حال توقفها أمام أحد المحال.



أمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لقيامها بترك سيارتها أمام المحل عملهما .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



