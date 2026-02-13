الزمالك بزيه الأساسي غدا أمام كايزر تشيفز

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اطار منافسان الجولة السادسة والاخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

بينما سيرتدي فريق كايزر تشيفز زيه المكون من “القميص الأصفر والشورت الأسود” ويرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسئول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسئول المهمات

وتنطلق مباراة الزمالك وكايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .