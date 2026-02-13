قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

ياسمين تيسير

يستعد فريق  الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من 

حراس المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا - ناصر منسي.

وتضم قائمة غيابات الزمالك كل من  آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة ومحمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية

وتنطلق مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

