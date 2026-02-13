التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراس المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا - ناصر منسي.

وتضم قائمة غيابات الزمالك كل من آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة ومحمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية

وتنطلق مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية